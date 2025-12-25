PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 12:40 Uhr, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 50-jährige Pedelec-Fahrerin war gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten auf dem Geh- und Radweg des Südringes in Fahrtrichtung Goldenstedter Straße unterwegs. Beim Passieren des Kreuzungsbereiches zur Düngstruper Straße hat eine 46-jährige Autofahrerin die Pedelec-Fahrerin übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 55-jährige Lebensgefährte konnte eine Kollision vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurde die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und zunächst notärztlich versorgt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt.

An dem Fahrzeug und an dem Pedelec entsteht Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

