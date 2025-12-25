Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hude - Präparierte Giftköder in Hude +++ Tierhalter werden zur Vorsicht aufgerufen +++ Zeugen gesucht!

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025, konnte durch einen Zeugen ein unbekannter Mann beobachtet werden, welcher augenscheinlich Giftköder in der Waldstraße in Hude versteckte.

Der Zeuge selbst war mit seinem Hund gegen 15:00 Uhr spazieren, als sein Hund auf ein mit Leberwurst beschmiertes Brötchen aufmerksam geworden ist. Bei genauerer Betrachtung konnte festgestellt werden, dass das Brötchen mit zwei Tabletten versehen war und zusätzlich stark nach Essig roch. Der Zeuge konnte in unmittelbarer Nähe einen Mann feststellen, welcher aus einer Plastiktüte heraus weitere Brötchen verteilte. Auf Ansprache durch den Zeugen flüchtete der unbekannte Mann in Richtung "Neuer Weg". Der Mann soll ca. 70 Jahre alt sein, graue kurze Haare haben und mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Strickjacke und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Das Waldgebiet konnte in diesem Bereich abgesperrt werden. Die Polizei bittet darum, beim Ausführen der Tiere besondere Vorsicht walten zu lassen und die Tiere im Zweifel nur an der Leine zu führen.

Wer Hinweise zu der unbekannten Person geben kann, wird gebeten sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell