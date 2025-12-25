PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Brand im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses mit insgesamt vier verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Morgen des 25.12.2025, gegen 01:30 Uhr, ein im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses befindlicher Stromverteilerkasten in der Bahnhofstraße in Wildeshausen in Brand. Das Feuer wurde bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig durch Bewohner gelöscht. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigen sich die o.a. Angaben des Mitteilers. Das Treppenhaus und die Wohnungen waren jedoch weiter stark verraucht. Eine Vielzahl von Anwohnern konnten an den Fenstern sowie den Balkonen des Hauses festgestellt werden. Sie wurden im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr aus dem stark verrauchten Gebäude über eine Dachterrasse evakuiert. Insgesamt vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikationen in örtliche Krankhäuser eingeliefert. Der Umfang der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Der genaue Gesamtschaden konnte bislang nicht ermittelt werden, wird jedoch auf ca. 100.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Brandobjekt ist aktuell nicht bewohnbar. Eine Notunterkunft für die Bewohner wurde durch die Stadt Wildeshausen bereitgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 09:05

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigungen in der Delmenhorster Innenstadt

    Delmenhorst (ots) - In der Nacht vom 23.12.2025 auf den 24.12.2025 (19:30 Uhr bis 07:00 Uhr) ist es in der Delmenhorster Innenstadt zu Sachbeschädigungen gekommen. Die unbekannte Täterschaft zerschnitt die Kabel der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Veranstaltungsplatz in Höhe der Lange Str. 91. Weiter wurde die Abdeckplane eines dort abgestellten Anhängers ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 10:10

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 24.12.2025

    Delmenhorst (ots) - Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferkabeln in Wildeshausen mit hohem Sachschaden +++ Zeugen gesucht Hoher Sachschaden ist vom Montag, 22.12.2025 bis Dienstag, 23.12.2025 durch den Diebstahl von Kupferkabeln vom Gelände eines Kranunternehmens in der Ahlhorner Straße in Wildeshausen entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 15:00 Uhr bis zum nächsten Tag 11:00 Uhr haben Unbekannte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren