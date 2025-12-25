Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Brand im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses mit insgesamt vier verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Morgen des 25.12.2025, gegen 01:30 Uhr, ein im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses befindlicher Stromverteilerkasten in der Bahnhofstraße in Wildeshausen in Brand. Das Feuer wurde bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig durch Bewohner gelöscht. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigen sich die o.a. Angaben des Mitteilers. Das Treppenhaus und die Wohnungen waren jedoch weiter stark verraucht. Eine Vielzahl von Anwohnern konnten an den Fenstern sowie den Balkonen des Hauses festgestellt werden. Sie wurden im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr aus dem stark verrauchten Gebäude über eine Dachterrasse evakuiert. Insgesamt vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikationen in örtliche Krankhäuser eingeliefert. Der Umfang der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Der genaue Gesamtschaden konnte bislang nicht ermittelt werden, wird jedoch auf ca. 100.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Brandobjekt ist aktuell nicht bewohnbar. Eine Notunterkunft für die Bewohner wurde durch die Stadt Wildeshausen bereitgestellt.

