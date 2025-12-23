Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Körperverletzung auf der Autobahn 28 in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Insassen zweier Fahrzeuge sind am Montag, 22. Dezember 2025, gegen 15:10 Uhr, an der Anschlussstelle Ganderkesee-West aneinandergeraten. Anlass soll ein gefährliches Fahrmanöver gewesen sein.

Ein 34-jähriger Mann aus Ostfriesland war mit einem BMW auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs und soll hierbei den Kleintransporter eines 27-jährigen Mannes aus Ganderkesee verbotswidrig auf dem rechten Fahrstreifen überholt und anschließend ausgebremst haben. Beide verließen die Autobahn anschließend an der Anschlussstelle Ganderkesee-West, wo sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden Fahrern und insgesamt vier weiteren Männern entwickelte. Der 67-jährige Beifahrer des Ostfriesen musste hinterher sogar von Rettungskräften versorgt werden.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung und die vorherigen Fahrmanöver beobachtet haben. Hinweise werden unter der Nummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

