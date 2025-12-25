PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigungen in der Delmenhorster Innenstadt

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 23.12.2025 auf den 24.12.2025 (19:30 Uhr bis 07:00 Uhr) ist es in der Delmenhorster Innenstadt zu Sachbeschädigungen gekommen. Die unbekannte Täterschaft zerschnitt die Kabel der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Veranstaltungsplatz in Höhe der Lange Str. 91. Weiter wurde die Abdeckplane eines dort abgestellten Anhängers zerschnitten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

