POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 24.12.2025

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferkabeln in Wildeshausen mit hohem Sachschaden +++ Zeugen gesucht

Hoher Sachschaden ist vom Montag, 22.12.2025 bis Dienstag, 23.12.2025 durch den Diebstahl von Kupferkabeln vom Gelände eines Kranunternehmens in der Ahlhorner Straße in Wildeshausen entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 15:00 Uhr bis zum nächsten Tag 11:00 Uhr haben Unbekannte den Zaun zum Gelände des Unternehmens beschädigt und so betreten können. Hier entwendeten sie mehrere Kupferkabel, welche noch vor Ort durch die Täter entmantelt wurden. Für den Abtransport des Diebesguts wird ein Fahrzeug erforderlich gewesen sein. Der entstandene Schaden wurde vom Unternehmen auf etwa 10.500 Euro beziffert. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

