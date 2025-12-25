Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Elsfleth - Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Am 24.12.2025, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, befährt ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in mit einem unbekannten Fahrzeug die Reeder-Tom-Dieck-Straße in 26931 Elsfleth, touchiert einen gegenüber der Hausnummer 10 ordnungsgemäß abgestellten PKW der Geschädigten und entfernt sich anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Der abgestellte PKW erleidet Sachschaden am hinteren linken Kotflügel. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Brake unter Tel.: 04401/935-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell