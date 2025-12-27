Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Freitagmorgen, 26.12.2025 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Allee und kam bei dem Übergang zur Cramerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen eine Lichtzeichenanlage. Der Pkw-Fahrer stieg daraufhin aus seinem Pkw aus und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Dies wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Durch die eingesetzten Polizeibeamte konnte der flüchtige Fahrer im Nahbereich angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch den Unfall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR. Gegen den 36-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell