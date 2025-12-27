PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Freitagmorgen, 26.12.2025 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Allee und kam bei dem Übergang zur Cramerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen eine Lichtzeichenanlage. Der Pkw-Fahrer stieg daraufhin aus seinem Pkw aus und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Dies wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Durch die eingesetzten Polizeibeamte konnte der flüchtige Fahrer im Nahbereich angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch den Unfall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR. Gegen den 36-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 10:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr

    Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 26.12.25 gegen 01:00 Uhr wurde durch die Polizei Delmenhorst ein Pkw auf der Bremer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille. Im Pkw ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 14:14

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Elsfleth - Verkehrsunfallflucht

    Delmenhorst (ots) - Am 24.12.2025, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, befährt ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in mit einem unbekannten Fahrzeug die Reeder-Tom-Dieck-Straße in 26931 Elsfleth, touchiert einen gegenüber der Hausnummer 10 ordnungsgemäß abgestellten PKW der Geschädigten und entfernt sich anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Der abgestellte PKW erleidet Sachschaden am hinteren linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren