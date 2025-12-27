Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen und fünf leicht verletzten Personen auf der BAB 1 in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemarkung Wildeshausen, Landkreis Oldenburg.

Ein 43 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Belgien kommt in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf leicht glatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidiert mit der Mittelschutzplanke. Der nachfolgende 54 Jahre alte Fahrer eines Pkw aus Recklinghausen bremst sein Fahrzeug daraufhin stark ab, wodurch ein 53 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Cloppenburg auf den Pkw aus Recklinghausen auffährt. Im weiteren Verlauf kollidiert der Pkw aus Cloppenburg mit dem belgischen Pkw. Ein nachfolgender 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw aus den Niederlanden kollidiert im Anschluss mit den auf der Fahrbahn stehenden verunfallten Fahrzeugen.

Der nun folgende 59 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Tecklenburg bremst sein Fahrzeug rechtzeitig ab, jedoch fährt ein 24 Jahre alter Pkw-Fahrer aus den Niederlanden auf den Pkw des 59 Jahre alten Fahrzeugführers auf. Schlussendlich kollidiert ein 53 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Vechta mit der Außenschutzplanke beim Versuch der Unfallstelle auszuweichen.

Durch den Unfall ist die Fahrbahn in Richtung Bremen blockiert und wird durch die Polizei ab dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide gesperrt. Nach der Reinigung der Fahrbahn und der Bergung der Fahrzeuge kann die Vollsperrung gegen 07:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Durch den Unfall werden der 54 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Recklinghausen, seine 55 Jahre alte Beifahrerin sowie der Fahrer des Pkw aus Cloppenburg und zwei seiner Insassinnen leicht verletzt. Alle Verletzten werden zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Von den Unfallbeteiligten Fahrzeugen müssen insgesamt sechs Fahrzeuge durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 70.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell