PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen und fünf leicht verletzten Personen auf der BAB 1 in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemarkung Wildeshausen, Landkreis Oldenburg.

Ein 43 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Belgien kommt in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf leicht glatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidiert mit der Mittelschutzplanke. Der nachfolgende 54 Jahre alte Fahrer eines Pkw aus Recklinghausen bremst sein Fahrzeug daraufhin stark ab, wodurch ein 53 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Cloppenburg auf den Pkw aus Recklinghausen auffährt. Im weiteren Verlauf kollidiert der Pkw aus Cloppenburg mit dem belgischen Pkw. Ein nachfolgender 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw aus den Niederlanden kollidiert im Anschluss mit den auf der Fahrbahn stehenden verunfallten Fahrzeugen.

Der nun folgende 59 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Tecklenburg bremst sein Fahrzeug rechtzeitig ab, jedoch fährt ein 24 Jahre alter Pkw-Fahrer aus den Niederlanden auf den Pkw des 59 Jahre alten Fahrzeugführers auf. Schlussendlich kollidiert ein 53 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Vechta mit der Außenschutzplanke beim Versuch der Unfallstelle auszuweichen.

Durch den Unfall ist die Fahrbahn in Richtung Bremen blockiert und wird durch die Polizei ab dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide gesperrt. Nach der Reinigung der Fahrbahn und der Bergung der Fahrzeuge kann die Vollsperrung gegen 07:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Durch den Unfall werden der 54 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Recklinghausen, seine 55 Jahre alte Beifahrerin sowie der Fahrer des Pkw aus Cloppenburg und zwei seiner Insassinnen leicht verletzt. Alle Verletzten werden zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Von den Unfallbeteiligten Fahrzeugen müssen insgesamt sechs Fahrzeuge durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 70.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 08:04

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Delmenhorst (ots) - Am Freitagmorgen, 26.12.2025 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Allee und kam bei dem Übergang zur Cramerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen eine Lichtzeichenanlage. Der Pkw-Fahrer stieg daraufhin aus seinem Pkw aus und entfernte sich fußläufig von der ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr

    Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 26.12.25 gegen 01:00 Uhr wurde durch die Polizei Delmenhorst ein Pkw auf der Bremer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille. Im Pkw ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 14:14

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Elsfleth - Verkehrsunfallflucht

    Delmenhorst (ots) - Am 24.12.2025, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, befährt ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in mit einem unbekannten Fahrzeug die Reeder-Tom-Dieck-Straße in 26931 Elsfleth, touchiert einen gegenüber der Hausnummer 10 ordnungsgemäß abgestellten PKW der Geschädigten und entfernt sich anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Der abgestellte PKW erleidet Sachschaden am hinteren linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren