Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 28.12.2025

Delmenhorst (ots)

Giftköder in Brake

Am 27.12.2025 wurde die Polizei Brake in Kenntnis gesetzt, dass eine unbekannte Person Giftköder im Bereich der Fischerstraße und Friedrichstraße in Brake ausgelegt habe. Ein Hund sei bereits zu Schaden gekommen. Hinweise zur verursachenden Person werden durch die Polizei Brake unter 04401 935-0 entgegengenommen.

Brand in Ovelgönne

Am Abend des 27.12.2025 ist es in Ovelgönne zu einem Brand in einer Garage gekommen. Mutmaßlich auf Grund eines technischen Defekts kam es gegen 20.30 Uhr zur Brandentwicklung. Nur auf Grund dessen, dass der Brand zeitnah durch die Bewohner entdeckt wurde, konnte ein Brand größeren Ausmaßes durch die Feuerwehr verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401 935-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

