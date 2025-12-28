Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.12.2025
Delmenhorst (ots)
Delmenhorst: Einbruch in zwei Bürogebäude
Vom 23.12.2025 bis zum 27.12.2025 brachen unbek. Täter je eine Terrassentür von zwei Bürogebäuden in der Willmsstraße in Delmenhorst auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Wertgelass entwendet. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest.
