PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.12.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in zwei Bürogebäude

Vom 23.12.2025 bis zum 27.12.2025 brachen unbek. Täter je eine Terrassentür von zwei Bürogebäuden in der Willmsstraße in Delmenhorst auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Wertgelass entwendet. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 10:44

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 28.12.2025

    Delmenhorst (ots) - Giftköder in Brake Am 27.12.2025 wurde die Polizei Brake in Kenntnis gesetzt, dass eine unbekannte Person Giftköder im Bereich der Fischerstraße und Friedrichstraße in Brake ausgelegt habe. Ein Hund sei bereits zu Schaden gekommen. Hinweise zur verursachenden Person werden durch die Polizei Brake unter 04401 935-0 entgegengenommen. Brand in Ovelgönne Am Abend des 27.12.2025 ist es in Ovelgönne zu ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:41

    POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 28.12.2025

    Delmenhorst (ots) - Delmenhorst, B75 / A28: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Eine männliche Person (33 J.) befährt am 27.12.25 gegen 16:20 Uhr mit einem Pkw die B75 i.R. BAB 28. Den Beamten fällt dabei der HU-Stempel mit Fälligkeit "11/2024" auf. Bei der anschließenden Kontrolle wird zudem festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daher wird eine Blutentnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren