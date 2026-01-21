PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit eskaliert

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Nohra: Am Dienstagmorgen traf ein 26-Jähriger auf seinen Vorgesetzten im Gewerbegebiet in Nohra. Dabei kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einer verbalen Streitigkeit. In dieser begannen die beiden Personen sich gegenseitig zu beleidigen und zu bedrohen. Die Auseinandersetzung wurde dann körperlich, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen ihn und einen 39-Jährigen wurden jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

