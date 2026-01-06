PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte bedrohen Mitarbeiter eines Supermarktes in Isernhagen (NB) und erbeuten Bargeld

Hannover (ots)

Am Montagabend, 05.01.2026, haben zwei bislang unbekannte Männer einen Mitarbeiter eines Supermarktes in Isernhagen (NB) bedroht und Bargeld erbeutet. Der 18-jährige Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten die beiden Männer gegen 20:55 Uhr einen Supermarkt in der Straße "Am Ortfelde" in Isernhagen (NB). Einer der Täter bedrohte den 18-jährigen Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Angestellte übergab daraufhin das Geld. Zudem nahm einer der Täter mehrere Schachteln Zigaretten an sich. Anschließend flüchteten beide Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Obwohl die Polizei unverzüglich mit zahlreichen Streifenwagen nach den Tätern fahndete, konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich offenbar keine Kunden in dem Geschäft.

Der erste Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine graue Jacke sowie eine schwarze Hose. Sein Gesicht war durch eine Maskierung verdeckt.

Der zweite Täter ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von leicht korpulenter Statur. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit über den Kopf gezogener Kapuze. Er verdeckte sein Gesicht mit einem über das Kinn gezogenen Pullover.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur Fluchtrichtung der Täter oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Bereits 2025 war derselbe Supermarkt in zwei Fällen Ziel eines Raubüberfalls. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Über die Taten im Jahr 2025 berichteten wir unter folgenden Links:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5974336 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6043719

/trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

