Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 18-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 48-jährigen Frau ist am Freitagabend, 02.01.2026, im hannoverschen Stadtteil Mitte ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover ereignete sich der Unfall gegen 19:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Celler Straße und der Herschelstraße. Die 48-Jährige befuhr mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz GLC die Herschelstraße und bog nach rechts in die Celler Straße ab. Dort hielt sie ihr Fahrzeug vor der Fußgängerfurt an. Zeitgleich überquerte ein 18-jähriger Mann in gleicher Fahrtrichtung mit einem E-Scooter die Fußgängerfurt bei für ihn geltendem Grünlicht. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 18-Jährige. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem Pkw. Der E-Scooterfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell