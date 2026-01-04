Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 84-Jähriger aus Seelze wohlbehalten wieder angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Samstag, 03.01.2026, öffentlich gesuchte 84-jährige Mann aus Seelze ist am Sonntagvormittag, 04.01.2026, wohlbehalten wieder angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Senior am 04.01.2026 gegen 11:40 Uhr im Ortsteil Goldbeck der Stadt Rinteln im Landkreis Schaumburg in seinem Pkw angetroffen. Der Mann war augenscheinlich körperlich unversehrt.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Das veröffentlichte Foto des Mannes ist aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht worden.

Die Ursprungsmeldung veröffentlichte die Polizei Hannover unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6189754

