PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 84-Jähriger aus Seelze wohlbehalten wieder angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Samstag, 03.01.2026, öffentlich gesuchte 84-jährige Mann aus Seelze ist am Sonntagvormittag, 04.01.2026, wohlbehalten wieder angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Senior am 04.01.2026 gegen 11:40 Uhr im Ortsteil Goldbeck der Stadt Rinteln im Landkreis Schaumburg in seinem Pkw angetroffen. Der Mann war augenscheinlich körperlich unversehrt.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Das veröffentlichte Foto des Mannes ist aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht worden.

Die Ursprungsmeldung veröffentlichte die Polizei Hannover unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6189754

/trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren