Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 16-Jährige aus Hannover-Nordstadt wieder angetroffen

Hannover (ots)

Der Aufenthalt der seit Dienstag, 30.12.2025, vermissten 16-Jährigen aus dem hannoverschen Stadtteil Nordstadt ist inzwischen bekannt.

Nach einem Hinweis konnte die Jugendliche am 03.01.2026 gegen 01:00 Uhr durch Einsatzkräfte der Bayerischen Polizei im Landkreis Roth bei einer Verwandten angetroffen werden. Anschließend wurde sie an das zuständige Jugendamt übergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Polizei Hannover bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

Die ursprüngliche Meldung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht worden. /trim

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

