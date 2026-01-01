Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum in Laderholz - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Donnerstagmorgen, 01.01.2026, im Neustädter Ortsteil Laderholz ein 22-jähriger Autofahrer getötet worden. Der junge Mann kam mit seinem Pkw auf der Laderholzer Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 22-jährige Neustädter gegen 02:30 Uhr mit seinem Skoda Octavia die Laderholzer Straße aus Laderholz kommend in Richtung Bevensen. Kurz vor dem Ortsausgang von Laderholz kam der Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen und prallte dann frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der 22-Jährige tödlich verletzt. Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas

