POL-H: Barsinghausen: Kleintransporter überfährt Kreisverkehr - eine Schwer- und vier Leichtverletzte - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Unfall nahe Barsinghausen sind am Donnerstagabend, 31.12.2025, der Fahrer eines Kleintransporters leicht, eine Mitfahrerin schwer und drei weitere Mitfahrerinnen leicht verletzt worden. Der 34-Jährige fuhr in den Kirchdorfer Kreisel bei Barsinghausen ein, als sein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und zunächst die gemauerte Umfriedung der Mitte des Kreisverkehrs rammte und dann überfuhr. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover war ein 34-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20:25 Uhr auf der Landstraße (L) 401 aus Richtung Langreder kommend in Richtung Barsinghausen unterwegs. Der Opel Vivaro des Mannes fuhr aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geradeaus über den Kreisverkehr, rammte die gemauerte Umfriedung der Kreiselmitte und überfuhr diese dann auch, ehe er zum Stehen kam.

Von den insgesamt sieben Mitfahrenden des Mannes wurden 4 verletzt. Eine 18-Jährige wurde durch den Unfall schwer, eine 21-Jährige Mitfahrerin, ein ebenfalls 21-jähriger Mitfahrer und eine 19-jährige Mitfahrerin wurden durch den Zusammenstoß, wie auch der 34-Jährige, leicht verletzt. Die Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung der Verletzten vor Ort und brachten diese in umliegende Krankenhäuser.

Die Unfallaufnahme ergab, dass der 34-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden zudem mit rund 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Fahrweise des Transporters geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas

