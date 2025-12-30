Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pedelecfahrer verstirbt drei Tage nach Unfall in Isernhagen F.B.

Hannover (ots)

Am Montagabend, 29.12.2025, ist ein 94-jähriger Pedelecfahrer seinen Verletzungen nach einem Unfall in Isernhagen F.B. erlegen. Der Mann war bereits am 26.12.2025 gestürzt, nachdem sich eine Hundeleine beim Fahren in seinem Pedelec verfangen hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienstes der Polizei Hannover verunfallte der Pedelecfahrer am 26.12.2025, gegen 14:15 Uhr, im Tilkentrift in Isernhagen F.B.. Der 94-Jährige befuhr die Straße in Richtung Hauptstraße, als der Hund eines 38-Jährigen plötzlich über die Straße lief und so die Leine über die Fahrbahn spannte. Beim Überfahren der Leine verhedderte sich diese im Pedelec woraufhin der Fahrer stürzte. Durch den Sturz zog sich der Mann Verletzungen zu, welche zunächst als leicht eingeschätzt wurden. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des 94-Jährigen, der trotz intensivmedizinischer Behandlung am Abend des 29.12.2025 seinen Verletzungen erlag.

Der Hund und sein 38-jähriger Besitzer blieben bei dem Unfall körperlich unverletzt. Der Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /fas, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell