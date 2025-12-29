POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter Täter hebt mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab

Polizeidirektion Hannover

Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter Täter hebt mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab

Hannover

Die Polizei Hannover fahndet mit Fotos nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, Anfang August 2025 mit einer zuvor entwendeten Bankkarte mehrere unberechtigte Abhebungen vorgenommen und Bargeld erlangt zu haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover wurde einer 61-jährigen Frau am 04.08.2025 während einer Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr die EC-Karte aus der Geldbörse entwendet. Mit dieser Karte führte ein bislang unbekannter Täter noch am selben Tag mehrere Transaktionen an einem Geldautomaten einer Bankfiliale an der Lindemannallee im hannoverschen Stadtteil Bult durch und erlangte so einen vierstelligen Bargeldbetrag. Am 10.08.2025 versuchte der Mann erneut, in derselben Filiale Geld abzuheben, was jedoch misslang, da die Karte vom Automaten eingezogen wurde.

Der Tatverdächtige wurde bei den Abhebungen durch die Überwachungskamera des Geldautomaten aufgezeichnet. Auf den Bildern ist er mit dunklen Haaren zu sehen, die zu einem Dutt gebunden waren. Zudem trug er einen Vollbart. Am 04.08.2025 war er mit einem weißen Oberteil mit bunten Motiven, einer langen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Am 10.08.2025 trug er ein weißes T-Shirt, eine kurze Jeans und weiße Schuhe.

Da sämtliche polizeiliche Ermittlungsansätze ausgeschöpft wurden, hat das Amtsgericht Hannover auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover die Veröffentlichung von Bildern des Tatverdächtigen angeordnet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /trim, pol

