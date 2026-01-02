Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenheide: Versuchter Tankstellenraub - Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Hannover (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide hat die Polizei am Sonntagabend, 28.12.2025, zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, kurz zuvor versucht zu haben, die Tankstelle zu überfallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten die beiden Tatverdächtigen gegen 20:55 Uhr das Tankstellengelände in der Straße Sahlkamp, ohne das Verkaufsgebäude zu betreten. Beide hatten ihre Gesichter mit Kopf- und Halsbedeckungen verhüllt. Einer der beiden hielt ein Messer in der Hand.

Ein unbeteiligter 37-jähriger Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufhielt, bemerkte die Situation und verständigte die Polizei über den Notruf. Als die Tatverdächtigen die Anwesenheit des Zeugen bemerkten, flüchteten sie noch vor der Vollendung der Tat zu Fuß vom Tankstellengelände.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Einsatzkräften ein und konnte beide Jugendlichen kurze Zeit später in Tatortnähe festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen in die Obhut ihrer Eltern.

Der 19-jährige Mitarbeiter der Tankstelle blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes eingeleitet.

Ein besonderer Dank gilt dem 37-jährigen Zeugen, dessen couragiertes Handeln und schnelle Reaktion den Fahndungserfolg ermöglichten.

