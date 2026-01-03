Polizeidirektion Hannover

POL-H: Isernhagen HB: Lebensgefährlich verletzter Mann am Hufeisensee aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 02.01.2026, ist ein 28-jähriger Mann im Bereich des Hufeisensees in der Gemeinde Isernhagen durch Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann setzte selbst einen Notruf ab. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover ging gegen 22:30 Uhr ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Anrufer war ein 28-jähriger Mann aus Bremen, der angab, Stichverletzungen erlitten zu haben. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt begaben sich umgehend zum Hufeisensee in Isernhagen. Dort trafen sie den Verletzten an einem Feldweg im Bereich der Straße Landwehrdamm liegend an.

Der Mann wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der behandelnden Ärztinnen und Ärzte bestand aufgrund der Verletzungen Lebensgefahr. Der 28-Jährige musste noch in der Nacht notoperiert werden und ist derzeit nicht vernehmungsfähig.

Der Kriminaldauerdienst Hannover leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. Zu den Hintergründen der Tat, dem Tatwerkzeug sowie zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagabend im Bereich des Hufeisensees verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen oder zu beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell