Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ermittlungen der Polizei führten zum Auffinden der vermissten 12-Jährigen -#polsiwi

Siegen / Herborn (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember) hat sich die Polizei bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mäd-chen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-erneut-nach-vermisstem-12-jaehrigen-maedchen

Die intensiven polizeilichen Ermittlungen führten zu neuen Hinweisen. Diesen ging die Kriminalpolizei heute erfolgreich nach und konnte die 12-Jährige wohlbehalten in einer Siegener Wohnung antreffen.

Nun wird das Mädchen wieder nach Herborn gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

