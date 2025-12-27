Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ermittlungen der Polizei führten zum Auffinden der vermissten 12-Jährigen -#polsiwi

Siegen / Herborn (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember) hat sich die Polizei bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mäd-chen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-erneut-nach-vermisstem-12-jaehrigen-maedchen

Die intensiven polizeilichen Ermittlungen führten zu neuen Hinweisen. Diesen ging die Kriminalpolizei heute erfolgreich nach und konnte die 12-Jährige wohlbehalten in einer Siegener Wohnung antreffen.

Nun wird das Mädchen wieder nach Herborn gebracht.

