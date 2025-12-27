PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe sahen es erneut auf Rüttelplatte ab -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In den letzten Wochen ist es im Kreisgebiet und darüber hinaus zu mehreren Diebstählen von Rüttelplatten gekommen. In der Stockwiese sahen es nun Diebe erneut auf eine Rüttelplatte ab.

In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend (23. Dezember) und Donnerstagmorgen (25. Dezember) gelangten die Täter auf bislang nicht bekannte Weise auf ein umzäuntes Gelände der Stadt Bad Laasphe. Dort entwendeten sie einen Rüttelstampfer.

Zum Abtransport müssen die Langfinger ein entsprechendes Transportfahrzeug benutzt haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02751/909-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

