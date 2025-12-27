Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Freudenberg-Niederheuslingen (ots)

Einen Tag vor Heiligabend (Dienstag, 23. Dezember) ist es in Niederheuslingen zu einem Wohnungseinbruch gekommen.

In der Zeit zwischen 08:00 Uhr morgens und 19:30 Uhr abends gelangten Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus in der Landenbergstraße. Augenscheinlich durchsuchten der oder die Täter mehrere Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen haben die Eindringlinge nichts mitgenommen.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell