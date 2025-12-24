Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht erneut nach vermisstem 12-jährigen Mädchen - #polsiwi

Herborn / Siegen (ots)

Die Polizei des Polizeipräsidiums Mittelhessen fahndet derzeit nach der zum wiederholten Male vermissten 12-jährigen Haily Sophie Winnen.

Das Mädchen ist seit Dienstag, 23. Dezember 2025, gegen 16.30 Uhr, aus der Jugendpsychiatrie in Herborn abgängig. Da sich die 12-Jährige in der Vergangenheit immer wieder im Raum Siegen aufhielt, erstreckt sich die Suche auch auf Siegen und das umliegende Kreisgebiet.

Ein Bild der Vermissten kann in der Pressemitteilung des PP Mittelhessen eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/6185694

Haily ist 165 cm groß und schlank. Ihre schulterlangen, braunen Haare trägt sie mit einem schief geschnittenen Pony. Bekleidet ist die Vermisste mit einer hellen Jeans, einem schwarzen Hoodie sowie einer schwarzen Jacke.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Haily machen? Wer hat sie nach den Nachmittagsstunden des 23.12.2025 gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn (Tel.: 02772-47050) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell