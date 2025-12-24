PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht erneut nach vermisstem 12-jährigen Mädchen - #polsiwi

Herborn / Siegen (ots)

Die Polizei des Polizeipräsidiums Mittelhessen fahndet derzeit nach der zum wiederholten Male vermissten 12-jährigen Haily Sophie Winnen.

Das Mädchen ist seit Dienstag, 23. Dezember 2025, gegen 16.30 Uhr, aus der Jugendpsychiatrie in Herborn abgängig. Da sich die 12-Jährige in der Vergangenheit immer wieder im Raum Siegen aufhielt, erstreckt sich die Suche auch auf Siegen und das umliegende Kreisgebiet.

Ein Bild der Vermissten kann in der Pressemitteilung des PP Mittelhessen eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/6185694

Haily ist 165 cm groß und schlank. Ihre schulterlangen, braunen Haare trägt sie mit einem schief geschnittenen Pony. Bekleidet ist die Vermisste mit einer hellen Jeans, einem schwarzen Hoodie sowie einer schwarzen Jacke.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Haily machen? Wer hat sie nach den Nachmittagsstunden des 23.12.2025 gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn (Tel.: 02772-47050) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 13:01

    POL-SI: Unbekannte lassen geklauten Motorroller beschädigt zurück -#polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht zu Montag (22. Dezember) haben Unbekannte in der Leimbachstraße gegenüber dem Audi-Zentrum einen abgestellten Motorroller geklaut. Dieser wurde später im weiteren Umfeld völlig demoliert aufgefunden. Wie die Polizei bisher ermitteln konnte, hatte der Halter des Rollers sein Fahrzeug am Samstagabend (20. Dezember) verschlossen vor dem ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:48

    POL-SI: Mehrere Autos geöffnet - Polizei sucht Dieb -#polsiwi

    Siegen-Birlenbach (ots) - In der Nacht zu Sonntag (21. Dezember) ist es zu einer Diebstahlsserie aus mehreren geparkten Autos in der Straße "Am Lehnhof" gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte gegen kurz nach 03:00 Uhr ein unbekannter Mann an mehreren Autotüren gerüttelt. In mindestens drei Fällen war der Täter erfolgreich und gelangte in das Fahrzeug. In einem VW Golf wurde der Mann fündig und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren