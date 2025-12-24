PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 12-Jährige aus Herborn

Gießen (ots)

Herborn: Seit Dienstag, 23. Dezember 2025, gegen 16.30 Uhr, wird die 12-jährige Hailey Winnen aus Herborn vermisst. Hailey ist 165 cm groß und schlank. Ihre schulterlangen, braunen Haare trägt sie mit einem schief geschnittenen Pony. Bekleidet ist die Vermisste mit einer hellen Jeans, einem schwarzen Hoodie sowie einer schwarzen Jacke. Sie hat auch Bezüge nach Nordrhein-Westfalen. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Hailey machen? Wer hat sie nach den Nachmittagsstunden des 23.12.2025 gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn (Tel.: 02772-47050) oder jede andere Polizeidienststelle.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

