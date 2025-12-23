Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte lassen geklauten Motorroller beschädigt zurück -#polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht zu Montag (22. Dezember) haben Unbekannte in der Leimbachstraße gegenüber dem Audi-Zentrum einen abgestellten Motorroller geklaut. Dieser wurde später im weiteren Umfeld völlig demoliert aufgefunden.

Wie die Polizei bisher ermitteln konnte, hatte der Halter des Rollers sein Fahrzeug am Samstagabend (20. Dezember) verschlossen vor dem Hauseingang seiner Wohnanschrift abgestellt. Er hatte von dem anschließend Diebstahl nichts mitbekommen. Am Montagmorgen meldeten Anrufer der Polizei, dass ein stark beschädigter Roller auf einem Fußweg zwischen der Leimbachstraße und der Oechelhäuserstraße aufgefunden wurde. Eine Zeugin gab an, dass sie Montag morgens zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr durch einen lauten Knall, der aus Richtung des Fußwegs kam, geweckt worden sei. Vermutlich dürften zu diesem Zeitpunkt der oder die Täter versucht haben, den Roller auf dem Fußweg weg zu transportieren. Möglicherweise wurden sie hierbei gestört. Bei dem Transport ist es zu massiven Beschädigungen an dem Fahrzeug gekommen. Diverse Fahrzeugteile lagen neben dem aufgefundenen Roller.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell