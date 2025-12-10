Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsbehinderungen durch geplatzten Reifen an LKW

A 61/Worms (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kommt des derzeit auf der A 61 bei Worms durch einen liegengebliebenen LKW. An dem Sattelzug ist in Höhe der Ausfahrt der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost ein Reifen auf der linken Fahrzeugseite geplatzt. Hierdurch zog das ganze Gespann nach links und kam auf der linken Fahrspur Richtung Koblenz zum Stehen. Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sichern die Gefahrenstelle derzeit ab. Ein Pannendienst ist im Einsatz. Da der Sattelzug links in der Nähe der Mittelschutzplanke steht und auf der linken Seite das Rad gewechselt werden muss, gestalten sich die Arbeiten technisch aufwändig. Für den Einsatz des Pannendienstes kann es zu temporären Vollsperrungen kommen. Die Dauer der Maßnahmen kann noch nicht prognostiziert werden.

