PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsbehinderungen durch geplatzten Reifen an LKW

A 61/Worms (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kommt des derzeit auf der A 61 bei Worms durch einen liegengebliebenen LKW. An dem Sattelzug ist in Höhe der Ausfahrt der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost ein Reifen auf der linken Fahrzeugseite geplatzt. Hierdurch zog das ganze Gespann nach links und kam auf der linken Fahrspur Richtung Koblenz zum Stehen. Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sichern die Gefahrenstelle derzeit ab. Ein Pannendienst ist im Einsatz. Da der Sattelzug links in der Nähe der Mittelschutzplanke steht und auf der linken Seite das Rad gewechselt werden muss, gestalten sich die Arbeiten technisch aufwändig. Für den Einsatz des Pannendienstes kann es zu temporären Vollsperrungen kommen. Die Dauer der Maßnahmen kann noch nicht prognostiziert werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:17

    POL-VDMZ: Über Schaufel gefahren - Diesel verloren (Korrektur Datum)

    A 61/Bingen - Dorsheim (ots) - Erhebliche Verkehrsauswirkungen hatte ein Verkehrsunfall am 04.12.2025 auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz gegen 17:20 Uhr. dort hatte eine bislang unbekannte verursachende Person in Höhe der Anschlussstelle Bingen-Mitte eine Schaufel verloren. Über diese Schaufel fuhr dann in der Dunkelheit ein 34-Jähriger mit seinem Sattelzug. Die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 06:49

    POL-VDMZ: LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

    A 61/Gundersheim (ots) - Bei einem 31-jährigen LKW-Fahrer, den Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 02.12.2025 gegen 21:15 Uhr kontrollierten, stellten die Polizisten Hinweise auf Drogeneinfluss fest. Die Beamten überprüften den 31-Jährigen an der A 61 bei Gundersheim auf dem Parkplatz Rotenstein. Er zeigte dabei Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Vortests verliefen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 21:33

    POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person / Falschfahrer

    B41, FR Bad Kreuznach, Gem. Gensingen (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025, um 14:52 Uhr kam es auf der B41 zwischen der Autobahnanschlussstelle 61 und Bad Kreuznach zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, einem PKW und einem Transporter. Der unfallverursachende PKW fuhr auf der B41 in entgegengesetzte Richtung auf, wodurch es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren