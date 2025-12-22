Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Wohnungseinbrüche in Siegen -#polsiwi

Siegen / Siegen-Weidenau (ots)

Im Verlauf des Wochenendes ist es in Siegen zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen. Derzeit weiß die Polizei von drei Taten.

In der Giersbergstraße sind am Freitagmittag (19. Dezember) ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen, indem man die Wohnungstür aufbrach. In der Wohnung wurden augenscheinlich Schränke geöffnet und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt Schmuck und Bargeld. Der Tatzeitraum liegt an dem besagten Freitag zwischen 11.30 und 13:30 Uhr.

In der Straße Eichlingsborn in Weidenau ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Hier gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Nebentür in das Gebäude. Auch hier wurden alle Räume durchsucht. Nach vorläufigem Ermittlungsstand fehlt ein Möbeltresor, der gewaltsam herausgebrochen wurde. Der Tatzeitraum liegt Samstagmittag (20. Dezember) zwischen 11:45 und 14:00 Uhr.

Der dritte Einbruch wurde durch aufmerksame Nachbarn festgestellt und gemeldet. Unbekannte Täter gelangten in der Weidenauer Straße in Höhe des Kreisklinikums in die Wohnung eines Mehrparteienhauses, indem man ein Fenster gewaltsam öffnete. Auch hier durchwühlten die Täter sämtliche Zimmer und Schränke. Bislang steht noch nicht fest, ob beziehungsweise was entwendet wurde. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstagmittag (20. Dezember) und Sonntagabend (21:20 Uhr) liegen.

In allen drei Fällen hat die Siegener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell