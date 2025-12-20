Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dank Hinweisen aus der Bevölkerung ist der vermisste 12-Jährige angetroffen worden -#polsiwi

Siegen / Freudenberg (ots)

Am gestrigen Freitag hat sich die Polizei bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Jungen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6183440

Mit Erfolg, denn der Vermisste konnte mit Hilfe von Hinweisen wohlbehalten gefunden werden.

Heute Morgen meldeten sich mehrere Personen bei der Siegener Polizei, darunter Mitarbeiter eines Discounters in der Siegener Innenstadt, um mitzuteilen, dass sie den Jungen gesehen hatten. Eine Polizeistreife traf kurze Zeit später vor Ort ein und konnten tatsächlich den abgängigen 12-Jährigen wohlbehalten antreffen.

Mittlerweile ist er wieder in der Jugendeinrichtung in Freudenberg.

Die Siegener Polizei bedankt sich noch Mal ausdrücklich bei den Hinweisgebern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell