Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erneuter Hasen-Diebstahl im südlichen Siegerland - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Nach den Diebstählen von Hasen in Neunkirchen-Salchendorf ist am Mittwoch (17.12.2025) bei der Polizei ein weiterer Fall angezeigt worden.

Gegen späten Nachmittag meldete sich eine 40-jährige Frau. Sie gab an, dass zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr ein Zwergkarnickel aus einem Stall in der Bergstraße in Wilnsdorf geklaut wurde. Der Stall stand im Garten eines Einfamilienhauses.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob es einen Zusammenhang mit den Taten aus Neunkirchen-Salchendorf gibt, ist bislang unklar.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell