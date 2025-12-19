Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Wohnung: Täter flüchten mit Beute - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fludersbach in Siegen eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen 9:20 Uhr und 12:45 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terassentür. In mehreren Räumen durchwühlten die Täter zahlreiche Schränke und entwendeten einen Beamer, einen Laptop sowie mehrere Uhren. Im Umfeld des Tatortes konnte durch Zeugen eine verdächtige Person mit einem Fahrrad beobachtet werden. Ob sie in Verbindung mit dem Einbruch steht, ist bislang unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der 0271/7099-0 bei der zuständigen Kriminalpolizei melden.

