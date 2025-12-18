PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stoppte dank aufmerksamem Zeugen betrunkenen Lkw-Fahrer #polsiwi

Siegen-Weidenau/ Netphen-Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Mittwochabend (17.12.2025) hat die Polizei einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 19:45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge auf der hiesigen Leitstelle und meldete den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der Lkw, welcher auf dem Bismarckparkplatz losfuhr und anschließend auf die HTS in Richtung Netphen fuhr, sei Schlangenlinien gefahren und mehrfach in den Gegenverkehr geraten.

Sofort eingesetzte Beamte konnten den beschriebenen Lkw kurze Zeit später auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach anhalten und kontrollieren. Der Verdacht des Melders bestätigte sich. Ein Atemalkoholtest verlief mit über 1,5 Promille deutlich positiv.

Die Beamten brachten den 63-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache nach Weidenau. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe.

Die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Den 63-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. Sollten durch die Fahrweise des Mannes andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, bittet die Polizei dies unter der 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:01

    POL-SI: Nach Unfall in Parkhaus: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer - #polsiwi

    Siegen (OT Weidenau) (ots) - Bereits am 8. Dezember ist es im Parkhaus des Klinikums Siegen an der Weidenauer Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 14:45 Uhr meldete sich eine 34-Jährige bei der Polizei. Sie gab an, ihren PKW mit frischen Unfallschäden aufgefunden zu haben. Darüber hinaus fehlte das vordere Kennzeichen. Möglicherweise wurde dies durch den ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:28

    POL-SI: Verkehrskontrolle und Unfall: 29-Jähriger flüchtet gleich zweimal - #polsiwi

    Freudenberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (17.12.2025) ist der Polizei in Freudenberg ein 29-Jähriger aufgefallen. Der Mann war mit seinem PKW gegen 17:15 Uhr im Bereich der Krottorfer Straße / Bahnhofstraße unterwegs und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der 29-Jährige. Er überfuhr unter anderem eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren