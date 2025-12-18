Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stoppte dank aufmerksamem Zeugen betrunkenen Lkw-Fahrer #polsiwi

Siegen-Weidenau/ Netphen-Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Mittwochabend (17.12.2025) hat die Polizei einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 19:45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge auf der hiesigen Leitstelle und meldete den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der Lkw, welcher auf dem Bismarckparkplatz losfuhr und anschließend auf die HTS in Richtung Netphen fuhr, sei Schlangenlinien gefahren und mehrfach in den Gegenverkehr geraten.

Sofort eingesetzte Beamte konnten den beschriebenen Lkw kurze Zeit später auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach anhalten und kontrollieren. Der Verdacht des Melders bestätigte sich. Ein Atemalkoholtest verlief mit über 1,5 Promille deutlich positiv.

Die Beamten brachten den 63-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache nach Weidenau. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe.

Die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Den 63-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. Sollten durch die Fahrweise des Mannes andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, bittet die Polizei dies unter der 0271/7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell