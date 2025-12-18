PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrskontrolle und Unfall: 29-Jähriger flüchtet gleich zweimal - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.12.2025) ist der Polizei in Freudenberg ein 29-Jähriger aufgefallen.

Der Mann war mit seinem PKW gegen 17:15 Uhr im Bereich der Krottorfer Straße / Bahnhofstraße unterwegs und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der 29-Jährige. Er überfuhr unter anderem eine rote Ampel, weshalb ein unbeteiligter Autofahrer eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

In der Burgstraße wollte der Flüchtige mit seinem PKW über einen Fußweg in Richtung Morer Platz fahren. Dabei kollidierte er allerdings mit einem Absperrpfosten. Trotz des Unfalls setzte er seine Fahrt bis in die Straße "Am Plittershagener Berg" fort. Dort hielt er an.

Bei der Überprüfung der Personalien fiel auf, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Zudem war er augenscheinlich mit geklauten Kennzeichen und einem nicht zugelassenen PKW unterwegs. Es ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Mann kam mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:24

    POL-SI: Einbrecher in Kredenbach unterwegs - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

    Kreuztal (OT Kredenbach) (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12.2025) hat die Polizei in Kredenbach gleich mehrere Einbrüche verzeichnet. Unter anderem verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte an der Kredenbacher Straße. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Darüber hinaus war eine Firma an der Marburger Straße ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:27

    POL-SI: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen und drei Verletzten - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Am Dienstagnachmittag (16.12.2025) sind drei Personen bei einem Auffahrunfall in Kreuztal verletzt worden. Ein 35-Jähriger war gegen 15:15 Uhr auf der Hagener Straße in Richtung Eichen unterwegs. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 43-Jähriger das Bremsmanöver und fuhr dem 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren