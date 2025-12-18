PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher in Kredenbach unterwegs - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12.2025) hat die Polizei in Kredenbach gleich mehrere Einbrüche verzeichnet.

Unter anderem verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte an der Kredenbacher Straße. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Darüber hinaus war eine Firma an der Marburger Straße betroffen. Hier gelangten die Einbrecher in eine Werkstatt sowie zugehörige Büroräume. Hinweise zur Tatbeute gibt es bislang nicht.

In der Nordstraße schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines PKW ein. Anschließend entwendeten sie einen Geldbeutel mit einer geringen Summe Bargeld.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:27

    POL-SI: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen und drei Verletzten - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Am Dienstagnachmittag (16.12.2025) sind drei Personen bei einem Auffahrunfall in Kreuztal verletzt worden. Ein 35-Jähriger war gegen 15:15 Uhr auf der Hagener Straße in Richtung Eichen unterwegs. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 43-Jähriger das Bremsmanöver und fuhr dem 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:33

    POL-SI: Polizei sucht Wilderer -#polsiwi

    Siegen-Eisern (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einem Jagdwilderer. Ein unbekannter Täter hat im Bereich Wolfsbach ein Wildschwein erschossen und dort liegenlassen. Eine entsprechende Anzeige ging am heutigen Dienstag (16. Dezember) bei der Siegener Polizei ein. Danach hat der zuständige Jagdpächter für die Brachfläche, die sich links oberhalb der Straße Wolfsbach unmittelbar hinter dem Kreisel "Faule Birke" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren