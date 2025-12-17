PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen und drei Verletzten - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Dienstagnachmittag (16.12.2025) sind drei Personen bei einem Auffahrunfall in Kreuztal verletzt worden.

Ein 35-Jähriger war gegen 15:15 Uhr auf der Hagener Straße in Richtung Eichen unterwegs. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 43-Jähriger das Bremsmanöver und fuhr dem 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in das Auto einer 20-Jährigen geschoben, die ebenfalls angehalten hatte.

Bei dem Unfall wurden der 35-Jährige, seine 30-jährige Beifahrerin sowie die 20-Jährige verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

