Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Wilderer -#polsiwi

Siegen-Eisern (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem Jagdwilderer. Ein unbekannter Täter hat im Bereich Wolfsbach ein Wildschwein erschossen und dort liegenlassen.

Eine entsprechende Anzeige ging am heutigen Dienstag (16. Dezember) bei der Siegener Polizei ein. Danach hat der zuständige Jagdpächter für die Brachfläche, die sich links oberhalb der Straße Wolfsbach unmittelbar hinter dem Kreisel "Faule Birke" (Leimbachstraße / Autobahnanschluss Siegen-Süd) in Fahrtrichtung Siegen-Eisern befindet, am Sonntagmorgen (14. Dezember) ein angeschossenes Wildschwein gefunden. Das massive Tier wurde augenscheinlich mit einer großkalibrigen Schusswaffe unmittelbar am Fundort erschossen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Tatzeitpunkt in den frühen Sonntagmorgenstunden (ca. 06:00 - 07:00 Uhr) liegen. Unterhalb der Brachfläche konnte der Jagdpächter Reifenspuren eines Fahrzeuges feststellen. Vermutlich war der Täter mit dem Fahrzeug angekommen, hat dann den Wagen unterhalb der Brachfläche abgestellt und im weiteren Verlauf das Tier erschossen, ohne es dann zu verladen. Ob das Tier zu schwer war oder aber der Täter gestört wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeiter bitten Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell