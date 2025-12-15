Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geschwindigkeitsmessungen auf der HTS - Polizei kontrollierte drei Tage in Folge - Über 600 festgestellte Verstöße #polsiwi

Siegen-Geisweid/Kreuztal (ots)

Am Wochenende hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitskontrollen auf der HTS durchgeführt.

Am Freitag (12.12.2025) fand die Kontrolle zwischen den Anschlussstellen Buschhütten und Geisweid statt. Zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr sind mehr als 1800 Fahrzeuge gemessen worden. Davon waren etwas mehr als 50 zu schnell.

Am Samstag (13.12.2025) kontrollierte die Polizei in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Kreuztal und Buschhütten. Insgesamt wurden zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr mehr als 7770 Fahrzeuge gemessen. Davon waren mehr als 580 zu schnell.

Am Sonntag (14.12.2025) kontrollierte der Verkehrsdienst die HTS von der Bottenbacher Straße aus. Die Polizisten stellten fünf Geschwindigkeitsverstöße fest.

Insgesamt werden 640 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer Post von der Bußgeldstelle bekommen. Die meisten erwartet ein Verwarnungs- oder ein Bußgeld.

Die drei negativen Spitzenreiter waren mit 194 km/h, 171 km/h und 140 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs. Sie erwartet neben dem Bußgeld ein Fahrverbot und einen Eintrag im Fahreignungsregister beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg.

Die Polizei wird an dieser Stelle nicht müde vor zu schnellem Fahren zu warnen, denn Geschwindigkeitsverstöße zählen nach wie vor zu den Killern Nummer eins auf den Straßen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell