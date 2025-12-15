PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 33-Jähriger klaut Weihnachtsbaum und wirft Polizisten mit Weihnachtsbaumkugel ab - #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.12.2025) ist die Polizei in die Kölner Straße in Siegen gerufen worden.

Zeugen hatten einen Mann gemeldet, der mit einem geklauten Weihnachtsbaum in Richtung Oberstadt flüchtete.

Gegen 04:15 Uhr trafen die Polizisten einen augenscheinlich stark alkoholisierten 33-Jährigen an. Dieser wollte im Anschluss flüchten und zog den Baum hinter sich her. Die Beamten stoppten ihn und hielten den Baum fest. Anschließend führten die Ordnungshüter einen Alkoholtest durch, der positiv verlief. Der Mann erhielt einen Platzverweis.

Doch damit gab sich der 33-Jährige nicht zufrieden. Er rannte zu seinem Diebesgut und wollte erneut mit dem Diebesgut flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht. Stattdessen bewarf er die Beamten mit einer Weihnachtskugel und beleidigte sie. Der Mann kam daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:24

    POL-SI: Vermisste 12-Jährige in Siegen angetroffen - #polsiwi

    Siegen (ots) - Die vermisste 12-Jährige, die seit Donnerstagmittag (11.12.2025) aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück abgängig war, ist am Sonntagnachmittag wohlauf in Siegen angetroffen worden. Gegen kurz nach 17 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die das Mädchen gesehen haben. Die 12-Jährige kam zunächst mit zur Polizeiwache nach Weidenau. Anschließend wurde sie durch Polizeibeamte in eine ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:24

    POL-SI: Randaliererin greift Polizeibeamte an und landet im Gewahrsam - #polsiwi

    Siegen (OT Geisweid) (ots) - Am Donnerstagabend (11.12.2025) ist die Polizei in die Sohlbacher Straße nach Geisweid alarmiert worden. Zeugen hatten gegen kurz nach 21 Uhr eine Ruhestörung durch eine 36-Jährige gemeldet. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, beleidigte die Frau die Polizisten umgehend. Sie wurde zunehmend aggressiver und ging immer wieder auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren