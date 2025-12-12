PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Verkehrsbeeinträchtigungen in Hilchenbach aufgrund mehrerer Versammlungen -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am morgigen Samstag (13. Dezember) finden in Hilchenbach zwei Versammlungen statt. Die Kleinstpartei "Der III. Weg" führt ab den frühen Abendstunden eine nichtöffentliche Versammlung auf einem Grundstück an der Dammstraße durch. Aufgrund dieser Veranstaltung wurde bei der Kreispolizeibehörde ebenfalls für die frühen Abendstunden eine Gegen-Versammlung angemeldet.

In Hilchenbach findet zeitgleich in der Innenstadt der Weihnachtsmarkt statt. Durch die hinzukommenden Versammlungen ist mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt zu rechnen.

Die Polizei Siegen-Wittgenstein begleitet die Veranstaltungen vor Ort.

