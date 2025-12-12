Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 12-Jährige aus Erndtebrück - #polsiwi
Siegen/Erndtebrück (ots)
Die Polizei sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die seit Donnerstagmittag (11.12.2025) aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück vermisst wird. Das junge Mädchen war in der jüngeren Vergangenheit bereits häufiger abgängig.
Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zum Aufenthaltsort der 12-Jährigen. Die Polizei sucht daher nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen. Das Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal unter folgendem Link veröffentlicht:
https://polizei.nrw/fahndung/189066
Sie wird wie folgt beschrieben:
- ca. 170 cm - kräftige Statur - braune Haare, glatte Haare mit Pony - beiger, flauschiger Pullover - graue Jogginghose - Vermisste sieht älter aus
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/
