Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 12-Jährige aus Erndtebrück - #polsiwi

Siegen/Erndtebrück (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die seit Donnerstagmittag (11.12.2025) aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück vermisst wird. Das junge Mädchen war in der jüngeren Vergangenheit bereits häufiger abgängig.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zum Aufenthaltsort der 12-Jährigen. Die Polizei sucht daher nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen. Das Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal unter folgendem Link veröffentlicht:

https://polizei.nrw/fahndung/189066

Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm - kräftige Statur - braune Haare, glatte Haare mit Pony - beiger, flauschiger Pullover - graue Jogginghose - Vermisste sieht älter aus

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell