Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 21-Jähriger entwendet Motorrad in Wilden - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In Wilden ist es am Mittwochabend (10.12.2025) zu einem Motorraddiebstahl gekommen.

Ein Anwohner der "Freier-Grund-Straße" beobachtete gegen 22:30 Uhr eine Person, die sich an einem Motorrad zu schaffen machte. Nach kurzer Zeit schob der Unbekannte das Motorrad in Richtung Wilnsdorf.

Die eingesetzte Streife stellte bei der Anfahrt einen 21-Jährigen fest, der fußläufig in die angegebene Richtung unterwegs war und die besagte Kawasaki bei sich hatte. Darauf angesprochen gab der 21-Jährige den Diebstahl zu.

Das Motorrad konnte anschließend wieder an seinen Besitzer übergeben werden. Der Mann wurde der Polizeiwache Siegen zur erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

