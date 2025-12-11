Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Fahrradgeschäft - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025) sind unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in ein Fahrradgeschäft in Eiserfeld eingebrochen.

Gegen kurz nach 02:00 Uhr erhielt die Polizei Siegen-Wittgenstein Kenntnis von dem Einbruch an der Eiserfelder Straße. Ersten Ermittlungen zufolge haben sich zwei Personen zunächst gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Es wurden mehrere Fahrräder entwendet. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter mit einem weißen Transporter in Fahrtrichtung Siegen, dieser könnte am Heck beschädigt worden sein. Nach jetzigem Stand waren insgesamt vermutlich drei Täter beteiligt.

Die sofort eingeleitete überregionale Fahndung nach dem Täterfahrzeug verlief negativ.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sach- und Beuteschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die genaue Anzahl an entwendeten Fahrrädern wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter der 0271/7099-0 entgegen.

