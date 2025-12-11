PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Fahrradgeschäft - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025) sind unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in ein Fahrradgeschäft in Eiserfeld eingebrochen.

Gegen kurz nach 02:00 Uhr erhielt die Polizei Siegen-Wittgenstein Kenntnis von dem Einbruch an der Eiserfelder Straße. Ersten Ermittlungen zufolge haben sich zwei Personen zunächst gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Es wurden mehrere Fahrräder entwendet. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter mit einem weißen Transporter in Fahrtrichtung Siegen, dieser könnte am Heck beschädigt worden sein. Nach jetzigem Stand waren insgesamt vermutlich drei Täter beteiligt.

Die sofort eingeleitete überregionale Fahndung nach dem Täterfahrzeug verlief negativ.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sach- und Beuteschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die genaue Anzahl an entwendeten Fahrrädern wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
  • 11.12.2025 – 10:40

    POL-SI: Täter brechen in Firma ein und entwenden zahlreiche Dinge - #polsiwi

    Hilchenbach (OT Lützel) (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.12.2025) sind unbekannte Täter in eine Firma in Hilchenbach-Lützel eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Männer zwischen 23 Uhr und 3 Uhr auf dem Firmengelände in der Straße "An den Weißen Steinen" unterwegs. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle und ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:26

    POL-SI: 24-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs - #polsiwi

    Kreuztal (OT Kredenbach) (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend (09.12.2025) in Kreuztal-Kredenbach hat die Polizei einen 24-Jährigen gestoppt, der ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs war. Gegen 23.30 Uhr trafen die Beamten in der Straße "Auwiese" einen gelben Daihatsu im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich schnell ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:29

    POL-SI: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Polizei sucht flüchtigen PKW - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Dienstagmorgen (09.12.2025) ist ein E-Scooter-Fahrer von einem PKW in der Leimbachstraße angefahren worden. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein 23-Jähriger war mit seinem E-Scooter über die Leimbachstraße in Richtung Kochs Ecke auf der rechten Fahrspur unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in die Sankt-Johann-Straße ...

    mehr
