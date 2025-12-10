PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Polizei sucht flüchtigen PKW - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagmorgen (09.12.2025) ist ein E-Scooter-Fahrer von einem PKW in der Leimbachstraße angefahren worden. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein 23-Jähriger war mit seinem E-Scooter über die Leimbachstraße in Richtung Kochs Ecke auf der rechten Fahrspur unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in die Sankt-Johann-Straße erfasste ihn ein Auto und er kam zu Fall. Der PKW fuhr unerlaubt weiter Richtung Kochs Ecke. Bei dem Auto soll es sich um ein helles, womöglich silbernes oder beiges Fahrzeug handeln.

Der 23-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

