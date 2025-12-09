PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebstahl mit Computerbetrug - Polizei sucht zwei Tatverdächtige - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Die Polizei Siegen-Wittgenstein fahndet nach zwei Tatverdächtigen, die aufgrund eines Diebstahls mit anschließendem Computerbetrug gesucht werden.

Zwei bislang unbekannte Männer haben am 26.04.2024 Bankkarten entwendet und anschließend an einem Geldausgabeautomaten in Neunkirchen Bargeld abgehoben. Die Tatzeit kann auf 11:50 Uhr bis 12:05 Uhr eingegrenzt werden.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: 

   - männlich
   - ca. 40 Jahre
   - ca. 180 cm
   - kräftige Statur
   - dunkle kurze Haare, Vollbart
   - Bekleidung: beige Jacke, hellblaue Jeans, weiße Schuhe

Person 2: 

   - männlich
   - ca. 35 Jahre
   - ca. 170 cm
   - schlanke Statur
   - dunkle Haare, Vollbart
   - Bekleidung: helle Kappe, hellbraune Jacke, blaue Jeans, weiße 
     Schuhe

Bilder der Personen können unter dem folgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/188700

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

