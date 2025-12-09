PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Burbach - #polsiwi

Burbach (ots)

Am Montagnachmittag (08.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L730 in Burbach gekommen.

Eine 52-jährige Mini-Fahrerin war gegen 15:20 Uhr über die L730 in Richtung Oberdresselndorf unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 46-jähriger Audi-Fahrer die Strecke in die entgegenkommende Richtung. Während der Fahrt bediente der 46-Jährige sein Radiodisplay. Aufgrund der Ablenkung geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit der 52-jährigen Mini-Fahrerin zusammen.

Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die 52-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme war die L730 zeitweise nur einspurig befahrbar.

Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Aufgrund des Unfalls möchte die Polizei Siegen-Wittgenstein nochmal darauf hinweisen, beim Autofahren immer aufmerksam zu bleiben. Ablenkungen durch Bedienen von Radiodisplays, Handys etc. können zu schweren Verkehrsunfällen führen.

Das Verkehrskommissariat Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

