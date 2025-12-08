Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Automat aufgebrochen: Unbekannte entwenden Zigaretten und Bargeld - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Samstagnachmittag (06.12.2025) sind Polizeibeamte in die Hölderlinstraße nach Weidenau alarmiert worden.

Gegen 16:45 Uhr meldeten sich Zeugen auf der Leitstelle und machten Angaben über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Dieser wurde offensichtlich durch unbekannte Täter aufgehebelt.

Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Zigaretten und Bargeld. Die genaue Höhe der Tatbeute sowie die genaue Tatzeit sind unklar.

Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Siegen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, können sich unter der 0271/7099-0 an die Kripo wenden.

