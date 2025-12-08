Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter haben es auf Baustellen abgesehen: Gegenstände entwendet und Schäden verursacht - #polsiwi

Netphen (ots)

Von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) haben unbekannte Täter Gegenstände von zwei Baustellen in Netphen entwendet.

Zwischen 15:30 Uhr und 08:00 Uhr morgens wurden Stromverlängerungskabel und Baustromverteiler von einer Baustelle in Netphen-Deuz gestohlen. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um eine Kita im Nauholzer Weg. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt knapp 3.000 Euro.

Im gleichen Tatzeitraum geriet eine weitere Baustelle in das Visier unbekannter Täter. Im Fehlingsweg in Dreis-Tiefenbach wurden Kupferrohre im Wert von ca. 1.000 Euro herausgerissen und entwendet. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kupferrohre bereits installiert, sodass es zu einem Wasserschaden kam.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

