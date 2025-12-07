PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht erneut nach vermisstem 12-jährigem Mädchen #polsiwi

Erndtebrück/Siegen (ots)

Seit dem späten Samstagnachmittag (06.12.2025) wird ein 12-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück vermisst. Sie verließ die Einrichtung gegen 17:00 Uhr.

Die 12-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 170cm groß
   - kräftig
   - braune Haare

Sie wirkt auf Außenstehende älter, weil sie sich gewöhnlich stark schminkt. Vermutlich ist sie mit einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Strickmütze bekleidet.

Alle Ermittlungsansätze, die die Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt verfolgte, führten nicht zum Auffinden des Mädchens. Daher sucht die Polizei nun öffentlichkeitswirksam nach ihr.

Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/188419

Hinweise zum Aufenthaltsort der 12-Jährigen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

